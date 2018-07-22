نجم أفلام حديقة الديناصورات يعلن عدم نيته في اعتزال الفن

خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 71، أعلن النجم سام نيل، الشهير بظهوره بالأجزاء الأولى من سلسلة أفلام "حديقة الديناصورات" أنه لا ينتوي اعتزال التمثيل نهائيا.

وتمتد مسيرة سام نيل السينمائية لأكثر من 42 عام، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية البارزة، كان أشهرها الأجزاء الثلاثة الأولى من سلسلة أفلام حديقة الديناصورت.

وقد تعني تصريحات نيل، قرب ظهوره في جزء جديد من السلسلة، التي يجسد دور البطولة بها حاليًا النجم كريس برات.