كورة ستار شاهد الآن الهلال السعودي ورادوميلي السولوفيني بث مباشر

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يخوض نادي الهلال السعودي ثاني مبارياته الودية بمعسكره التحضيري في مدينة "لينز" النمساوية أمام رادوميلي السولوفيني، غدًا الأحد، الموافق 22 من يوليو، في تمام الساعة 6:00 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.





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وتجري أحداث تلك المباراة الودية في مدينة لينز، وعلي ملعب "دولوميتين"، ‏ولن تكون هذه غير منقولة عبر البث تلفزيونيًا.





‏وسيكون أندريه ، الوافد الجديد للزعيم الهلالي من بنفيكا البرتغالي، جاهزًا للمشاركة في أمام رادوميلي.





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وكان الهلال قد تفوق مساء يوم الأربعاء الماضي، علي نظيره رابيد النمساوي بخمسة أهداف نظيفة، في أولي مباريات الفريق التحضيرية.





مشاهدة مباراة الهلال السعودي ورادوميلي السولوفيني :