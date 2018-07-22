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محكمة الاستئناف تحكم لصالح اتحاد السلة .. وتؤكد استمراره حتى 2020

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:40 م
محكمة الاستئناف تحكم لصالح اتحاد السلة .. وتؤكد استمراره حتى 2020
محمد فتحي
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الفجر الرياضي
 
حكمت محكمة استئناف القاهرة اليوم ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر في يوم 27 نوفمبر 2017، ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة. 

وأوضح محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن هذا الحكم نهائي، وبناءا عليه سيستمر مجلس ادارة الاتحاد الحالي في مواصلة اعماله حتى أغسطس 2020. 

وأشار فتحي إلى إن هذا الحكم يؤكد ان الاتحاد الحالي بعيد تماما عن أي شبهات، وسيعمل جاهدا على رفع شأن كرة السلة المصرية بكل قوة. 

وبذلك يسدل الستار على الدعوى القضائية التي تقدم بها هيثم السعيد ومحمد الجبلاوي ونادر زكي فور عدم توفيقهم في الانتخابات الماضية.

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