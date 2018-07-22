"تعليم الإسكندرية" تعلن إحصائية لسد العجز في إدارتي العامرية وبرج العرب



وتحدثت وكيل الوزارة عقب عرض عجز إدارتي العامرية وبرج العرب بأنه سيعد التعليم العام والشئون التنفيذية وموجهي العموم احصائات بالزيادة فى المعلمين بالإدارات وعمل على سد العجز بإدارتي العامرية وبرج العرب بنظام العجلة الدواره وأخذ الأحدث تعيين.



سد العجز من خلال "حصص بالأجر" لسد العجز وتحدد قيمتها وفق المرحلة، تحويل المعلمين من مادة بها زيادة إلى مادة بها عجز بعد الإمتحان فى المادة وسد العجز داخل الإدارة، لا يطبق الندب لبرج العرب والعامرية في حالة القمسيون الطبى فى حالة الدرجة الثالثة فقط، يوجد عجز فى الأنشطة على مستوى الجمهورية في التربية الفنية والموسيقية فيجب علينا استخدام البدائل وحل مشكلة العجز داخل المدارس بطرق مبتكرة.





وأشارت إلى ضرورة التعاون مع التضامن الاجتماعي واستغلال الخدمة العامة لسد العجز، أهمية التعاون مع كلية التربية لتأدية الطلاب التربية العملي بكثافة فى مدارس برج العرب والعامرية، إعادة الندب مرة أخرى لإدارة العامرية وبرج العرب من الزيادة الموجودة بالإدارات والاستجابة لطلبات النقل من برج العرب والعامرية.



وأوضحت وكيل الوزارة أن هذه الإحصائات ستم تسليمها فى الأول من أغسطس ٢٠١٨لاتخاذ الإجرائات المناسبة تجاه هذه المشكلة.

عقدت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماع يضم محمد الجيزاوي مدير إدارة التعليم العام، إبراهيم زيتون مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومديري عموم إدارتي العامرية وبرج العرب ومجلس الأباء والأمناء بإدارة العامرية وبرج العرب والموجهو العموم بمديرية التربية والتعليم.