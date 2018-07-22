بعد وفاة مواطن أسفله.. "حي الجمرك" يهدم عقار صادر له قرار إزالة من 8 سنوات (فيديو وصور)

شهد سوق الكانتو بدائرة قسم شرطة المنشية، مساء أمس، حالة من الذعر والهلع بين المواطنين، عقب حدوث إنهيار جزئي بعقار بناء قديم خال من السكان، على البائعين بالسوق، مما أسفر عن وفاة بائع وإصابة أثنان أخرين بكدمات بمختلف أنحاء الجسم.



العقار الذي صُدر له قرار إزالة رقم 14 لعام 2010 لم يتم تنفيذه إلى أن وقع الحادث أمس، لتتحرك أجهزة حي الجمرك برئاسة المهندس حنفي محمد، إلى محل العقار، حيث تم إستدعاء مقاول الحي والتنسيق مع الاداره المركزيه لمحافظة الإسكندرية، وتجهيز المعدات الثقيله والبدء في إزالة الاجزاء الخطره.



وحسب بيان لحي الجمرك، فإن العقار قد صدر له قرار الهدم منذ 8 سنوات نظرا لخطورته الداهمه علي الماره، ألا أنه لم ينفذ حتى إنهارت منه أجزاء مساء أمس أسفر عن وفاة بائع واصابة أثنين أخرين، ليتم التنسيق الفوري مع قوات الدفاع المدني والأجهزه المعنية وقسم شرطة المنشية، وازالة الأجزاء المعلقة، ووضع الحواجز الأمنيه وتأمين الشارع بالكامل.



وكان تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية بسقوط جزء من العقار رقم 2 شارع سوق الكانتو، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها.



وبالفحص تبين أن العقار مساحته 180 مترًا مربعًا بناء قديم ذو أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من طابق أرضى محلات وطابقين علويين بكل طابق شقة وخال من السكان، وأسفر الحادث عن وفاة "ا خ م 30 سنة" بائع وإصابة شقيقه "ا.خ.م" 42 عامًا، بكدمات بمختلف أنحاء الجسم وجميعهم مقيمين فى العقار المجاور.



وتم نقل جثة المتوفى ونقل المصابين لمستشفى الأوقاف برأس التين، وتم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك.



وأفاد مهندس الحي بصدور قرار هدم للعقار رقم 12 لسنة 2010 ولم يتم تنفيذه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر رقم 2622 لسنة 2018 إداري قسم شرطة المنشية.