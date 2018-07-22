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عاجل..الحكومة اليمنية تسلم المبعوث الدولي ردها على مقترحاته بشأن الحديدة

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:38 م
عاجل..الحكومة اليمنية تسلم المبعوث الدولي ردها على مقترحاته بشأن الحديدة
أرشيفية
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أسماء العزب
 
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، على ضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية الكامل، من صنعاء وتسليم السلاح للدولة، مؤكدة بأن ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران دأبت على المراوغة والتعنت، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت الحكومة اليمنية، المبعوث الدولي بضرورة إطلاق الحوثيين سراح كل الأسرى والمعتقلين.

وقامت الحكومة اليمنية بتسليم المبعوث الدولي ردها على مقترحاته بشأن الحديدة، مشيرة إلى إنه على الأمم المتحدة رفض الانقلاب في اليمن.

ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشأن اليمني، ومنع تهريب السلاح للحوثيين.

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