خالد النبوي عن تنصيبه سفير بنوك دم الهلال الأحمر: "هنحتاج لكم كلكم"

قال الفنان خالد النبوي، إن تنصيبه لمهمة سفير بنوك دم الهلال الأحمر، يعد مسؤولية كبيرة، حيث نشر صورًا عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "مسؤولية كبيرة أن أكون سفيرا لبنوك دم الهلال الأحمر، هنحتاج لكم كلكم".





وكان الهلال الأحمر المصري قد نظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، احتفالية بدار الأوبرا المصرية مساء أمس، وذلك بمناسبة انتهاء حملة "العطاء بدمك"، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.