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مدافع الهلال الجديد: جيسوس من أفضل مدربي أوروبا.. وهدفي إسعاد الجماهير

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:26 م
مدافع الهلال الجديد: جيسوس من أفضل مدربي أوروبا.. وهدفي إسعاد الجماهير
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عمر عبد العزيز
 

أكد مدافع الهلال السعودي الجديد، ألبرتو توماس ‏بوتيا، أنه في كل يوم يمر يشعر بشعور أفضل، ومن ناحية التأقلم، فإن الأمور تسير بشكل جيد.

وقال بوتيا في تصريحات صحفية: "‏جورجي جيسوس هو أحد أفضل المدربين في قارة أوروبا، وهو مدرب حماسي ويحب أن يكون العمل في أفضل حال".

‏وأضاف: "عند وصولي لـ الرياض شاهدت الجماهير تهتف باسمي واسم نادي الهلال، وهذا الأمر أسعدني وهو محفز بطبيعة الحال لـ كل لاعب".

وواصل: "‏من اليوم الأول وجيسوس كان يحفزنا، وهناك الكثير من العمل في القادم وهذا الأمر سيجعلنا نتطور في أمور كثيرة".

وانضم الإسباني بوتيا ذو 29 عامًا لصفوف الزعيم الهلالي، قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، بعد أن خاض معه خلال الموسم الماضي 17 مباراة منها 3 في دوري أبطال أوروبا.

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