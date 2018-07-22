ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% في أولى جلسات الأسبوع

شهد مؤشر بورصة "النيل" تعاملاته على أرتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم "الأحد" ، حيث صعد مؤشرها بنسبة 0.05% محققاَ عند مستوى 471.25 نقطة.





في حين جرت التداولات على 13 ورقة مالية فيما أنخفض منها ورقتان مالية، بينما أرتفعت 4 ورقات، فحين استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.342 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1.081 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 126 عملية.





بينما أنخفضت أسهم " المصرية لنظم التعليم الحديثة " بنسبة 4.40% ، تلاه " " أم بي للهندسةM.B " بنسبة 4%.





حيث أرتفع سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار" بنسبة 2.74%, تلاه "يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 1.03%, تلاه "المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 4%, تلاه "جينيال تورز" بنسبة 2.05% .





واستقرت أسهم كلاّ من" البدر للبلاستيك"،" مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى "," الدولية للأسمدة والكيماويات "," الدولية للصناعات الطبية ايكمي ","الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد ","اراب للتنمية والاستثمار العقاري ","الصخور العربية للصناعات البلاستيكية"