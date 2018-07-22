"الصحة": استقبال 406 حالات حتى الآن ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمرضى قوائم الانتظار الذين أجروا عمليات جراحية بعد تحويلهم لمستشفى دار الشفاء بالعباسية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني والخط الساخن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان.



ورافق الوزيرة في أثناء الزيارة، الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، رئيس لجنة القضاء على قوائم الانتظار، والدكتور محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن "زايد" زارت 3 حالات لمرضى تم تحويلهم الى مستشفى دار الشفاء، اثنان منهم مجهزين لدخول العمليات، وحالة تم اجراء الجراحة لها وجميعهم عمليات تغيير مفاصل، وذلك للإطمئنان عليهم والتاكد من توافر كافة الرعاية الطبية لهم.



جدير بالذكر أنه تم تسجيل 406 حالات حتى الآن، على الموقع الإلكتروني www.wl.smcegy.com، والخط الساخن 15300، وجاري توزيعهم على المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة لهم.