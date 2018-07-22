إحالة ٦٧ عاملا بالوظائف الحكومية بالمحلة الكبرى للنيابة الإدارية

قرر أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إحالة 67 من العاملين منهم 31 طبيبًا للنيابة الإدارية، لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وترك العمل بدون إذن.



جاء ذلك أثناء التفتيش والمرور المفاجىء على الوحدة الصحية بعزبة راغب عطيه والجمعية الزراعية بقرية صفط تراب والشئون الاجتماعية ببلقينا وذلك للتأكد من انتظام العمل هناك وحرصا من رئيس المدينة على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.



وتبين تسرب الموظفين خلال مواعيد العمل الرسمية وعلى الفور أصدر رئيس المدينة قرارة السابق.