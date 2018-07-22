إبراهيموفيتش: الأمريكيون محظوظون.. لو جئت هنا من 10 سنوات لأصبحت رئيسا للولايات





أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تصريحًا مثيرًا للجدل، بعد انتصار فريقه علي فيلادفيا يونيون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد علي ملعب "تالين إنيرجي" بالدوري الأمريكي.





وقال "إبراهيموفيتش" في تصريحات عقب المباراة: "الأمريكيون محظوظون لأنني لم أحضر إلي هنا قبل 10 سنوات وإلا كنت أصبحت رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية".





وأضاف: " لم أحضر إلي أمريكا من أجل تغيير ثقافة كرة القدم أركز في عملي فقط".





وانتقل "ابراهيموفيتش" لفريق لوس أنجلوس جالاكسي في مارس الماضي قادمًا من مانشيستر يونايتد، وخاض مع الفريق 15 مباراة وسجل 12 هدف وصنع هدفين.



