وزير الخارجية اليوناني: لافروف من أفضل دبلوماسيي العالم

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، عن تقديره العميق للخصائص المهنية التي يمتاز بها نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وتحدث كوتزياس خلال مقابلة مع وكالة أنباء أثينا "AMNA" عن الوضع الحالي للعلاقات الروسية اليونانية، منوها بزيارة قد يقوم بها وزير الخارجية الروسي إلى أثينا.

وقال في هذا الصدد: "طلب مني سيرغي لافروف، الذي أعتبره واحدا من أفضل الدبلوماسيين العاملين على الساحة الدولية، والذي نقيم معه علاقات ودية، أن أدعوه إلى أثينا"، موضحا أن الغرض من ذلك هو الإعداد لزيارة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى موسكو.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "بالطبع أثينا ترحب بزيارة لافروف على أي حال".

وقد نقلت صحيفة "Kathimerini" اليونانية في 11 يوليو الجاري، عن مصادر دبلوماسية رفيعة قولها إن أثينا طلبت من دبلوماسيين روسيين اثنين مغادرة البلاد ومنعت اثنين آخرين من دخول اليونان، بسبب اتهامات بـ"محاولة جمع المعلومات ونشرها فضلا عن رشوة مسؤولين".

بالإضافة إلى ذلك، أشار الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، ديمتريس تزاناكوبولوس، إلى أن "سلوك (الدبلوماسيين الروس) يهدف إلى التدخل في أزمة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية بدورها أن الرد على طرد الدبلوماسيين سيكون مماثلا.

في المقابل، نفى السفير الروسي لدى اليونان أندريه ماسلوف، اتهامات أثينا للدبلوماسيين الروس، قائلا: "في مثل هذه الحالات لا يذكرون الأسباب أبدا، يُزعم أن بعض الأنشطة الصادرة عن أربعة مواطنين روس، أضرّت بالأمن القومي اليوناني، لكن بطبيعة الحال، هذا محض هراء، ونحن نرفض هذه الاتهامات رفضا قاطعا"، مؤكدا أن طرد الدبلوماسيين الروسيين من اليونان حصل "دون إثباتات".