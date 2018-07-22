توتنهام يطلب 75 مليون جنيه إسترليني في "ألدفيريلد"

حدد نادي توتنهام الإنجليزي شرطه للموافقة على رحيل مدافعه البلجيكي توبي ألدفيريلد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أشارت إليه تقارير صحفية إنجليزية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية فإن نادي توتنهام وضع مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدافعه البلجيكي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام سيوافق على رحيل قلب دفاعه، والمطلوب من قبل مانشستر يونايتد في حالة الحصول على المقابل المادي الذي حدده.