%90 زيادة فى أرباح الجسر العربى للملاحة في النصف الأول من 2018

أكد اللواء يسري الأخرس، نائب المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة، أن الإدارة التنفيذية للشركة نجحت خلال النصف الأول من عام 2018 في زيادة الأرباح بنسبة 90% عن عام 2017.





وأفاد الأخرس - في تصريح صحفي - إن زيادة الأرباح نتجت عن اتخاذ عدد من الإجراءات التي كان لها أثر إيجابي كبير على الشركة مثل تعديل وتوحيد أسعار تذاكر الراكبين بالاتجاهين بين مصر والأردن، وإعادة هيكلة الأسس التي يتم تحديد الأسعار على أساسها.





وأضاف الأخرس أنه في إطار خطة الجسر العربي لتوسيع النشاط البحري التجاري خارج إطار خط العقبة/ نويبع، تمت إعادة تأجير الباخرة "عمان" للعمل في مناطق أخرى ، مما زاد من عوائدها المادية بمقدار 20%، منوها عن أن هذا التأجير سيكون له مردود إيجابي خلال النصف الثاني من 2018، بالإضافة إلى استغلال السيولة النقدية المتوفرة بالشركة من خلال الاستثمار في السندات والأوعية الإدخارية بالبنوك بمصر والأردن وتحقيق فوائد بالنصف الأول من عام 2018 بزيادة عن 2017 بنسبة 200%.





وأوضح أن الشركة قامت بتخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 5% عن العام السابق. وأكد نائب المدير العام أن شركة الجسر العربي التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي تجسد التعاون التنموي المشترك بين مصر والأردن والعراق بما فيه صالح البلدان الثلاثة.