برلمانية تتقدم بطلبي إحاطة بشأن زيادة أسعار محال حق الانتفاع

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن قيام لجان التسعير بالمغالاة في تسعير المحال ذات حق الانتفاع، ما أدى إلى حالات إرجاع لتلك المحال وإيقاف الأنشطة واعتراض المواطنين.



وأشارت إلى أنه في بعض الحالات قامت لجان التسعير بوضع ارقام تصل إلى ثلاثة أضعاف الإيجار السابق (والذي كان يزداد بالفعل بصورة منطقية سنويا) وبناء على شكاوى المواطنين يتم إعادة الدراسة وخفض الأسعار وتساءلت ما هي آليات لجان التسعير التي على أساسها تقوم بتقدير وتسعير وتضع تلك الأسعار المغالى فيها جدا مما يؤدى إلى الإضرار الاقتصادي بالدولة والمواطن معا.



وفي طلب الإحاطة الثانى وجهته الدكتورة شيرين فراج للحكومة بسبب انتشار الكلاب الضالة في القاهرة الجديدة الأمر الذي أدى إلى تعرض مواطنين للهجوم والعقر من تلك الكلاب.