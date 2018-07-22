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رئيس مستوطنة إسرائيلية: "حماس" تحدد لنا جدول أعمالنا

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:13 م
رئيس مستوطنة إسرائيلية: حماس تحدد لنا جدول أعمالنا
كتائب القسام - أرشيفية
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وكالات
 

قال رئيس مجلس مستوطنة إسرائيلية إن حركة "حماس" هي التي تقرر جدول أعمال المستوطنة، وذلك بناء على توقيت وبدء وانتهاء إطلاق البالونات.

 

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على شريط أخبارها القصير، ظهر اليوم الأحد، 22 يوليو/ تموز، أن عوفير ليبرمان، رئيس مجلس مستوطنة أو رئيس بلدية مستوطنة "نير عام"، صرح بأن حركة "حماس" هي التي تحدد جدول أعمال المستوطنة.

 

وكتبت القناة في تغريدة على "تويتر": نحن لم نقرر جدول الأعمال، ولكن حماس هي التي تقرر متى تبدأ ومتى تنتهي، بحسب رغبتها، متى تطلق بالونات الهيليوم ومتى تتوقف، وكم عدد البالونات المنطلقة، لا يمكننا أن ندع ذلك الأمر مستمرا.

 

يذكر أنه بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق الاختراع الفلسطيني، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الخامس من الشهر الجاري، أن أكثر من 20 حريقا يوميا يندلع بسبب هذه الاختراعات، التي تقلق مضاجع إسرائيل.

 

وكتبت الصحيفة أن تلك الاختراعات الفلسطينية دمرت مساحات واسعة من الأراضي والغابات والمحميات الطبيعية، ووصل عدد الحرائق إلى أكثر من 600 حريقا منذ ذلك التاريخ، والمحصول الرئيس المدمر هو القمح، مع تدمير أكثر من 6000 دونم من الأراضي الزراعية، مقابل 30 ألفا من الدونمات الأخرى في الأراضي المفتوحة.

 

المزيد عن: كتائب القسام رئيس مستوطنة إسرائيلية حماس جدول الأعمال
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