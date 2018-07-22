مياه الشرب بـ"الدقهلية" تتسبب في غضب أهالي المحافظة (صور)

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية عزبة شبانة بقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لضعف مياه الشرب وانقطاعها ببعض المنازل.



واجتمعت منال الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والعقيد عصام الدين رضوان مأمور المركز، والمهندس متولى الطنطاوى مدير شركة مياه الشرب الصرف الصحى بالسنبلاوين، بالأهالى لبيان أسباب ضعف المياه.



وأكد "الطنطاوي" على أن سبب ضعف المياه وانقطاعها أعمال التطهير بترعة البوهية، ونظرا لارتفاع عكارة المياه، وتم إزالة أسباب الشكوى وعودة المياه مرة أخرى.