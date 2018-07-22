مرتضى منصور يحسم مصير كهربا وحامد وفتحي ومعروف

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي سيعقد اجتماعًا بعد قليل مع الرباعي طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحي ومعروف يوسف لاعبي الفريق.

وأشار أمير مرتضي إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب من المدير الفني السويسري كريستيان جروس من أجل تحديد موقف الرباعي النهائي بالبقاء أو الرحيل.

وواصل أن الاجتماع الذي سيعقد سيحدد موقف الرباعي بالبقاء مع الفريق الفترة القادمة أو غير ذلك وخاصة أن منهم من ينتهي عقده قريبا مثل معروف وكذلك وجود عروض لللاعبين الآخرين .

وشدد المشرف على الكرة أن النادي لن يقف في طريق مصلحة أي لاعب ولن يقف النادي على أي لاعب.