عاجل..اخبار السعودية اليوم | انفجار قرب مطار حميد كرازي الدولي في أفغانستان

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وقع انفجار اليوم الأحد بالقرب من مطار كابول، بعد وصول نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم من منفاه الاختياري بتركيا.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني عن شرطة كابول أن "انفجار وقع بالقرب من بوابة مطار حميد كرازي الدولي".

كما نقل عن مصدر أمني أن "الانفجار كان تفجير انتحاري خارج البوابة الرئيسية للمطار، وأن معظم الضحايا من قوات الأمن".

وأضاف المصدر أن "الانفجار وقع بعد دقائق من مغادرة قافلة دوستم للمطار".