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مدير الكلية البحرية: الرحلات الخارجية ذات أهمية قصوى لزيادة خبرات الطلاب

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:03 م
مدير الكلية البحرية: الرحلات الخارجية ذات أهمية قصوى لزيادة خبرات الطلاب
اللواء حسين الجزيري
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ندى محمد
 
قال اللواء حسين الجزيري، مدير الكلية البحرية، إن أي كلية بحرية تتعامل مع الكليات الخارجية للتعلم على مختلف الموانئ والتعرف عليها والتدريب بشكل مكثف داخليًا وخارجيًا مما يزيد من خبراتهم.

وأضاف في تصريحات لفضائية "DMC"، اليوم الأحد، أنه يجري التعرف على مستجدات التعامل مع الأسلحة البحرية من التقنيات الحديثة في الخارج بالإضافة إلى العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة والعكس صحيح.
المزيد عن: مدير الكلية البحرية اللواء حسين الجزيري الكلية البحرية اخبار مصر
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