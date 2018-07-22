مدير الكلية البحرية: الرحلات الخارجية ذات أهمية قصوى لزيادة خبرات الطلاب



وأضاف في تصريحات لفضائية "DMC"، اليوم الأحد، أنه يجري التعرف على مستجدات التعامل مع الأسلحة البحرية من التقنيات الحديثة في الخارج بالإضافة إلى العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة والعكس صحيح.



قال اللواء حسين الجزيري، مدير الكلية البحرية، إن أي كلية بحرية تتعامل مع الكليات الخارجية للتعلم على مختلف الموانئ والتعرف عليها والتدريب بشكل مكثف داخليًا وخارجيًا مما يزيد من خبراتهم.