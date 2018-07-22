فتاة "سيلفى الجليد" الروسية تنشر صورة غريبة فى فصل الصيف

نشرت الفتاة الروسية الشهيرة بـ"سيلفى الجليد" فى منطقة ياكوتسك، صورة لوجهها مغطى بالحشرات هذه المرة، بعد أن تداول النشطاء عبر العالم، صورة لها حين كان وجهها مغطى بالجليد فى ياير الماضى، بسبب درجات الحرارة الأقل من 67 درجة تحت الصفر.





وأشارت صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم، إلى أنّه فى تناقض كبير تصل درجات الحرارة فى الصيف بتلك المنطقة إلى أكثر من 30 درجة مئوية، مما يجعلها مشمسة وعُرضة لاتشار الحشرات والبعوض.





ونشرت "أنستازياجوف" التى وصفها المقربين بنجمة الفصول، صوراً لها بين الحقول المشمسة، وسرعان ما صاحبتها مشكلة أخرى، وهى ظهور أكثر من 61 حشرة تغطى وجهها بعد أن غطته الجليد فى الشتاء.