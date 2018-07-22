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موجة حر في اليابان تقتل 15 شخصًا وترسل 12 ألفًا إلى المشافي

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:00 م
موجة حر في اليابان تقتل 15 شخصًا وترسل 12 ألفًا إلى المشافي
موجة حر في اليابان
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وكالات
 

خلفت موجة الحر التي ضربت أغلب المدن اليابانية هذا الشهر، 15 قتيلا فيما تم نقل أكثر من 12 شخص إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية.

 

وتوفي 12 شخصًا بسبب ضربات الشمس في الأسبوع الثاني من يوليو، فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم في السبوع الأول، حسب البيانات الرسمية. ونقل أكثر من 12 ألف شخص إلى المستشفيات وفق وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

 

من جانبها ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، اليوم الأحد ستتجاوز 35 درجة مئوية في 233 نقطة مراقبة في أنحاء البلاد بعد الظهر.

 

وأصدرت الوكالة تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في مناطق الجزيرة الرئيسية في اليابان، وقالت إن "مخاطر الإصابة بضربات الشمس مرتفعة جدا" داعية المواطنين إلى شرب الماء واستخدام الستائر ومكيفات الهواء.

 

وأوعزت وزارة التعليم للمدارس بتأجيل أي نشاطات خارجية في الأيام الحارة، خاصة وأن طفلا في السادسة من العمر توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بضربة شمس أثناء القيام بنشاط خارج المدرسة.

 

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