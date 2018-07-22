مصرع ربة منزل صعقاً بالكهرباء في الفيوم



لقت ربة منزل بالفيوم، مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بغسل الملابس بالغسالة الكهربائية.



كان قد تبلغ لمركز شرطة اطسا من إدارة النجدة بوفاة سيدة داخل منزلها صعقا بالكهرباء بعزبة الجبل ـ قلمشاه دائرة المركز.



بالأنتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة المواطنة" نورا محمد على " 23 سنه" ربة منزل،ومقيم بذات الناحية، صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بغسل الملابس بالغسالة الكهربائية.



بسؤال كل من" محمد على" و64 سنه" فلاح،و" خميس محمد على" 37 سنه" عامل"شقيقها"،و"عبدالكريم حسن عبدالقوى"50سنه" فلاح "جار التوفية"وشاهد الواقعة"، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، وأكدوا مضمون ماجاء بالفحص، ولم يتهموا احد أو يشتبهوا فى وفاتها جنائيا.



بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفية، أفاد أن سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضله القلب على أثر صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



تحرر المحضر رقم 4601 2018 إدارى مركز شرطة اطسا، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

