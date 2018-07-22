"التنمية المحلية": مصر تشهد إصلاحات متعددة في النواحي الاقتصادية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، على أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى تقديم الخدمات للمواطن وبما يدعم عملية التنمية المحلية، وقال إن الإصلاح المؤسسي





يسهم فى رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة وتعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال .





جاء ذلك فى كلمة وجهها اللواء شعراوي للمؤتمر السنوي لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان "القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي"، والتى ألقاها نيابة عنه حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير.





وأفاد الوزير إن مصر تشهد حاليا إصلاحات متعددة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.





وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة فى تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة فى دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.





وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم فى التواصل لتنمية مجتمعاتهم المحلية.



