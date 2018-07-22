مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى.. الإنجليزي والفرنسي معا





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بفارغ الصبر مواعيد انطلاقة الدوريات الكبرى من أجل مشاهدة نجومهم وفرقهم المفضلة، ومن المنتظر أن تبدأ الجماهير في مشاهدة مباريات الموسم الجديد في أول أغسطس المقبل.





شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية مفاجأت عدة لعل أبرزها انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى أن هناك مدربين لن نراهم مثل أرسين فينجر المدرب التاريخي لنادي أرسنال.





- الدوري الإنجليزي 10 أغسطس





من المقرر أن تنطلق أولى مباريات الموسم الجديد من البريميير ليج يوم الجمعة والموافق 10 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة حيثُ مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، وتليها باقي المباريات يومي السبت والأحد.





- الدوري الإسباني 18 أغسطس





يبدأ الدوري الإسباني يوم 18 أغسطس المقبل وسيتم استخدام تقنية الفيديو لأول "VAR"، وستشهد الليجا لأول مرة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله من الريال إلى يوفنتوس. كما أنه لم يصدر الاتحاد الإسباني جدول المباريات حتى الآن.





- الدوري الإيطالي 18 أغسطس





سيبدأ موسم الدوري الإيطالي الجديد "سيريا إي" في نهاية الأسبوع من 18 إلى 19 أغسطس، وسيكون الظهور الأول لرونالدو بقميص يوفنتوس في مباراة رسمية، ومن المتوقع أن يظهر جدول المباريات يوم 26 يوليو الجاري.





- الدوري الألماني 24 أغسطس





من المقرر أن يبدأ الدوري الألماني يوم الجمعة 24 أغسطس، وسيكون الموسم الأول بدون نادي هامبورج، وستقام أولى المباريات بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وهوفنهايم وذلك يوم 24.





- الدوري الفرنسي 10 أغسطس





يبدأ الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم 10 أغسطس بمباراة بين مارسيليا وتولوز، وسيخوض نادي باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الفرنسي الشاب مبابي مباراته الأولى في الدوري أمام كاين يوم 12 أغسطس.



