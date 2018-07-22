ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مستشار بأكاديمية ناصر: نسير في طريقة التنمية بإيجابية رغم الحرب النفسية (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:54 م
مستشار بأكاديمية ناصر: نسير في طريقة التنمية بإيجابية رغم الحرب النفسية (فيديو)
اللواء محمد زكي الألفي
طباعة
ندى محمد
 
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك حربا نفسية مستمرة ضد الشعب المصري وتدار بواسطة أجهزة مخابرات، حيث يتم التشكيك في قيادة البلاد وخطتها من خلال نشر الشائعات في كل المجالات وخاصة التنمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن هناك ضرورة لثقة الشباب المصري في قيادتها ودولته حتى يمكن تحقيق التقدم والتنمية المخطط لها وعدم الاستماع لأي من الشائعات، متابعا أن هناك بعض الدول الشقيقة تعمل ضد مصر وتحاول جذبه للعودة إلى الخلف ولكن النتائج عكس ذلك ويوجد تطور ايجابي في مختلف المجالات.
المزيد عن: شائعات حرب نفسية اللواء محمد زكي الألفي أكاديمية ناصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 2:00:01 PM