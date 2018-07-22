مستشار بأكاديمية ناصر: نسير في طريقة التنمية بإيجابية رغم الحرب النفسية (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن هناك ضرورة لثقة الشباب المصري في قيادتها ودولته حتى يمكن تحقيق التقدم والتنمية المخطط لها وعدم الاستماع لأي من الشائعات، متابعا أن هناك بعض الدول الشقيقة تعمل ضد مصر وتحاول جذبه للعودة إلى الخلف ولكن النتائج عكس ذلك ويوجد تطور ايجابي في مختلف المجالات.



قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك حربا نفسية مستمرة ضد الشعب المصري وتدار بواسطة أجهزة مخابرات، حيث يتم التشكيك في قيادة البلاد وخطتها من خلال نشر الشائعات في كل المجالات وخاصة التنمية.