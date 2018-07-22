شيخ بـ"أوقاف" دمياط: الطالب المقتول انتهى من حفظ سورة النمل وكان ملتزما أخلاقيا

قال الشيخ أحمد رشاد، إمام وخطيب مسجد بمدينة دمياط الجديدة، إن الطفل عبد الرحمن جمال المتوفي في واقعة التعذيب على يد والده بمدينة دمياط الجديدة، كان ملتزما وخلوقا، وكان قد أنهى لتوه حفظ سورة النمل، مضيفا إنه كان دائم التواجد بالمسجد وكان يقضي أيام العبادة في شهر رمضان في مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة.



يذكر أن النيابة العامة بدمياط، قد أمرت بحبس والدي الطفل وهم الطبيب جمال. ع، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر بدمياط وزوجته ح. ا،15 يوما على ذمة التحقيق معهما بتهمة تعذيب طفلهما وتعدي والده عليه بسير غسالة مربوط فيه مفك معدني وإلقاء جثته وتحرير محضر شرطي يفيد بإختفائه.



كانت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة، قد تمكنت من كشف ملابسات الواقعة وتم القبض على الزوجين وتضييق الخناق عليهما حتى اعترف الوالد بقتل الطفل بسبب إكتشافه سرقة مصوغات ذهبية من والدته يقدر ثمنها بمبلغ 400 جنيه فحاول ضربه على سبيل التأديب ولم يشعر إلا بطفله قد فارق الحياة فقام بالتخلص من جثمانه.