فحص 152 ألف مواطن في الحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" بالغربية

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "مصر خالية من فيروس سي 2020"، قامت مديرية الصحة بعمل حملات للكشف على المواطنين وإكتشاف الحالات المصابة بالفيروس وصرف العلاج لهم.



وأكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المترددين على العيادات المتنقلة 51293 مواطنا وتم فحص 49059 عينة، وتم كشف 3825 حالة إيجابية PCR وتسلمت 1957 العلاج المجانى للفيروس وتم تحويل 1001 حالة الى لجنة العلاج.



كما تم فحص 9561 متردد على المراكز الطبية وبفحص 8522 عينة تم كشف عدد 455 حالة ايجابية PCRوتم تحويل 419 الى لجنة العلاج كما تم فحص 91488 عينة تم كشف 12532 حالة ايجابية تم توجيهها الى مراكز تلقى العلاج وبذلك يصبح اجمالى عدد من تم فحصهم " المسح الطبى للمواطنين" 152342 مواطن.



ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحض للإكتشاف المبكر لهذا المرض وكذا توفير العلاج وصرفة للمرضى بأقصى سرعة والمتابعه المستمرة للحالات المرضية.