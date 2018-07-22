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"الحياة أحلى" يكشف عن أهم مشروعات الطرق والكباري اليوم

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:44 م
الحياة أحلى يكشف عن أهم مشروعات الطرق والكباري اليوم
جيهان منصور
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الفجر الفني
 
تستضيف الإعلامية جيهان منصور، اليوم الأحد، المهندس سامي أحمد فرج المسؤول عن قطاع الطرق الاستثمارية بهيئة الطرق والكباري، للحديث عن أهم مشروعات هيئة الطرق والكباري، والمشروعات الجديدة ومشاكل الطرق المكسرة والكباري المغلقة، ببرنامج "الحياة أحلى" على فضائية "الحياة" في تمام الثالثة عصرًا.

كما تتناول خلال الحلقة الحديث عن أول اتحاد عربي مصري برعاية جامعة الدول العربية لمكافحة السرطان عربيًا، مع محسن مختار أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني ومدير مركز القصر العيني لعلاج الاورام ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، ومحمد عادل السايس المدير الطبي لجمعية السرطان، وعبدالحميد سالم عبدالحميد (متعافي).

وكذلك مناقشة عن أول أكاديمية في مصر لتعليم البنات الاسكوتر، مع سالي يوسف الجندى ولي لي إبراهيم المنيسي ودينا يسري حجاب.
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