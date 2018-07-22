النيابة تعاين موقع انتحار شاب بمحطة مترو المرج

انتقل محمد عرجاوى، وكيل نيابة المرج، لمعاينة واقعة انتحار شاب ألقى بنفسه أمام قطار بمحطة مترو المرج القديمة.



وكانت شرطة النقل والمواصلات تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج، بسقوط شخص على قضبان محطة المرج القديمة، وفارق الحياة.



وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الشاب ليس معه أوراق ثبوتية ولا بطاقة رقم قومى تثبت هويته.





