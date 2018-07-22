مدرب القادسية: انتظروا فريقي في الدوري السعودي
الأحد 22/يوليه/2018 - 01:43 م
عمر عبد العزيز
أعرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش المدير الفني لفريق القادسية السعودي عن
رضاه عن أداء لاعبي الفريق الأول، خلال المرحلة الأولى من الاستعدادات التي اختتمت
الخميس الماضي.
وقال ستانوجيفيتش: "إن الأهم هو الخروج من تلك المرحلة من دون أي
إصابات، الصورة أصبحت واضحة لدي عن أداء بعض اللاعبين، وأعي جيداً ما أحتاجه
منهم".
وواصل: "معسكر النمسا سيكون أكثر وضوحاً، سأبحث من خلاله عن صنع فريق
يعمل بشكل جماعي، وقادر على المنافسة، وليس فريقاً يعمل بشكل فردي".
وأتم: "منظومة العمل في النادي تقدم الأدوات المساعدة كافة، وهو ما
سيثمر عن توفير أجواء تساعد على تكوين فريق منافس".