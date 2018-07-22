مدرب القادسية: انتظروا فريقي في الدوري السعودي

أعرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش المدير الفني لفريق القادسية السعودي عن رضاه عن أداء لاعبي الفريق الأول، خلال المرحلة الأولى من الاستعدادات التي اختتمت الخميس الماضي.

وقال ستانوجيفيتش: "إن الأهم هو الخروج من تلك المرحلة من دون أي إصابات، الصورة أصبحت واضحة لدي عن أداء بعض اللاعبين، وأعي جيداً ما أحتاجه منهم".

وواصل: "معسكر النمسا سيكون أكثر وضوحاً، سأبحث من خلاله عن صنع فريق يعمل بشكل جماعي، وقادر على المنافسة، وليس فريقاً يعمل بشكل فردي".

وأتم: "منظومة العمل في النادي تقدم الأدوات المساعدة كافة، وهو ما سيثمر عن توفير أجواء تساعد على تكوين فريق منافس".