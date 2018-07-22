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مدرب القادسية: انتظروا فريقي في الدوري السعودي

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:43 م
مدرب القادسية: انتظروا فريقي في الدوري السعودي
مدرب القادسية
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عمر عبد العزيز
 

 

أعرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش المدير الفني لفريق القادسية السعودي عن رضاه عن أداء لاعبي الفريق الأول، خلال المرحلة الأولى من الاستعدادات التي اختتمت الخميس الماضي.

 

وقال ستانوجيفيتش: "إن الأهم هو الخروج من تلك المرحلة من دون أي إصابات، الصورة أصبحت واضحة لدي عن أداء بعض اللاعبين، وأعي جيداً ما أحتاجه منهم".

 

وواصل: "معسكر النمسا سيكون أكثر وضوحاً، سأبحث من خلاله عن صنع فريق يعمل بشكل جماعي، وقادر على المنافسة، وليس فريقاً يعمل بشكل فردي".

 

وأتم: "منظومة العمل في النادي تقدم الأدوات المساعدة كافة، وهو ما سيثمر عن توفير أجواء تساعد على تكوين فريق منافس".


المزيد عن: القادسية السعودي الدوري السعودي اخبار الرياضة اليوم ألكسندر ستانوجيفيتش
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