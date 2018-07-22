مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبي على 66 حالة

تواصل وزارة الداخلية، المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم.



قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى الشرطة بمدينة نصر ومستشفى الشرطة بالإسكندرية، بتوقيع الكشف الطبى على 66 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك يوم الجمعة الماضى.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية بإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال الرعاية الطبية