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سعيد عبد المنعم يوضح طريقة حساب الضريبة العقارية وفق القانون (فيديو)

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:42 م
سعيد عبد المنعم يوضح طريقة حساب الضريبة العقارية وفق القانون (فيديو)
سعيد عبد المنعم
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ندى محمد
 
قال سعيد عبد المنعم، أستاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن قانون الضرائب العقارية الصادر في عام 2008 حدثت فيه تعديلات مع مرور السنين، لافتا إلى أنه قبل اصدار القانون كان يتم إصدار ضريبة على العقارات داخل كردون المدن مما جعل العقارات في المدن الجديدة لا تخضع للقانون وبالتالي تم تعديل الأمر عام 2008.

وأضاف في لقاء على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن العقارات المبناة على الأراضي الزراعية بدأت في الخضوع لهذا القانون أيضا حتى يكون هناك مساواة بين الجميع، مع وجود شروط للعقارات المعفاة وغير الخاضعة، مشيرا إلى وجود لجان الحصر والتقدير التي تعمل كل 5 سنوات لمراجعة مقدار القيمة الزائدة على كل عقار وحساب الضريبة بدقة ثم يتم عمل خصم مقابل التكاليف ويصل الإجمالي في النهاية إلى مبلغ 120 جنيه سنويا عن الوحدة التي قيمتها 2 مليون جنيه.
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