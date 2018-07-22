كبير المزارعيين: الوزارة "نامت في العسل" وتركتنا للقطاع الخاص



وناشد "السيار"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، الرئيس السيسي أن يوجه بإنشاء مصنع للأدوية مماثل لمصنع كفر الزيات الذي تم بيعه من قبل لحماية الفلاح، معتبرًا أن عدم دعم الفلاح سيجعل يهجر أرضه.





وأضاف أنه لا يوجد نقابة عامة للفلاحين، وإنما يوجد 26 نقابة مفتعلة للفلاحين.

قال فوزي السيار، كبير المزارعيين، إن قطاع الزراعة والري في مصر به سلبيات غير عادية، معقبا: "الوزارة نامت في العسل وتركت القطاع الخاص يفعل ما يشاء".