طريقة تحضير الريش مع البهارات العربية

لتحضير الصلصة:





مكونات التتبيلة:

1 ملعقة صغيرة بابريكا

رشة من بودرة الشطة

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة بودرة الكمون

1 ملعقة كبيرة بودرة الكزبرة الناعمة

رشة قرنفل مطحون

رشة هيل مطحون

رشة فلفل اسود

رشة ثوم بودرة

ملح حسب الرغبة



طريقة التحضير

• غلفي قطع الريش بورق الزبدة ثم اضربيها بمضرب اللحم عدة مرات حتى تصبح رقيقة وضعيها جانبا

• لتحضير الصلصة، ضعي كلا من زيت الزيتون وعصير الليمون والخل والثوم في وعاء واسع

• اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها ثم انقعي ريش الغنم في الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع استمرار التقليب من فترة لاخرى

• لتحضير التتبيلة، امزجي البابريكا والشطة والقرفة والكمون والكزبرة والهيل والقرنفل، والزنجبيل والفلفل والثوم في وعاء واسع وقلبي المكونات جيدا حتى تتداخل مع بعضها

• ضعي قطع الريش في خليط التوابل وقلبيها جيدا حتى تتغطى من جميع الجهات بطبقة من التوابل

• سخني الشواية وضعي الريش داخلها لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع الحرص على تقليبها من وقت لاخر حتى لا تحترق

• ضعيها في طبق التقديم وقدميها مع الخضار المشكلة والبطاطس.



¼ كوب زيت زيتون¼ كوب عصير ليمون¼ كوب خل البلسميك3 فص ثوم مقشر ومهروس