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طريقة تحضير الريش مع البهارات العربية

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:37 م
طريقة تحضير الريش مع البهارات العربية
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المقادير
12 قطعة من ريش لحم الغنم

لتحضير الصلصة:
¼ كوب زيت زيتون
¼ كوب عصير ليمون
¼ كوب خل البلسميك
3 فص ثوم مقشر ومهروس

مكونات التتبيلة:
1 ملعقة صغيرة بابريكا
رشة من بودرة الشطة
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة كبيرة بودرة الكمون
1 ملعقة كبيرة بودرة الكزبرة الناعمة
رشة قرنفل مطحون
رشة هيل مطحون
رشة فلفل اسود
رشة ثوم بودرة
ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير
• غلفي قطع الريش بورق الزبدة ثم اضربيها بمضرب اللحم عدة مرات حتى تصبح رقيقة وضعيها جانبا
• لتحضير الصلصة، ضعي كلا من زيت الزيتون وعصير الليمون والخل والثوم في وعاء واسع
• اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها ثم انقعي ريش الغنم في الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق مع استمرار التقليب من فترة لاخرى
• لتحضير التتبيلة، امزجي البابريكا والشطة والقرفة والكمون والكزبرة والهيل والقرنفل، والزنجبيل والفلفل والثوم في وعاء واسع وقلبي المكونات جيدا حتى تتداخل مع بعضها
• ضعي قطع الريش في خليط التوابل وقلبيها جيدا حتى تتغطى من جميع الجهات بطبقة من التوابل
• سخني الشواية وضعي الريش داخلها لمدة لا تقل عن 10 دقائق، مع الحرص على تقليبها من وقت لاخر حتى لا تحترق
• ضعيها في طبق التقديم وقدميها مع الخضار المشكلة والبطاطس.
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