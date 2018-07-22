تعثر مفاوضات دجلة لضم "وحش" الإسماعيلي

فشلت مفاوضات مسؤولي نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، للحصول على خدمات عمر الوحش لاعب الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.









ويأتي توقف المفاوضات لضم اللاعب، بسبب تمسك ناديه بالخروج على سبيل الإعارة، عكس رغبة إدارة دجلة التي أبدت جاهزيتها للتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية خلال الموسم المقبل.









ورفض اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لدجلة، أيضًا فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب اقتراب الموسم من بدايته واعتماده سيكون على اللاعبين المتاحة داخل الفريق حاليًا، خاصةً بعد أن قام بتحفيظ طريقته التدريبية خلال المباريات الودية الأخيرة.









وكان وادي دجلة، حقق فوزًا مساء أمس على نجوم المستقبل، بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت من ثلاثة أشواط استعدادًا لمنافسات الدوري العام.



