ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعثر مفاوضات دجلة لضم "وحش" الإسماعيلي

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:35 م
تعثر مفاوضات دجلة لضم وحش الإسماعيلي
عمر الوحش
طباعة
محمد الصو
 
فشلت مفاوضات مسؤولي نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، للحصول على خدمات عمر الوحش لاعب الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ويأتي توقف المفاوضات لضم اللاعب، بسبب تمسك ناديه بالخروج على سبيل الإعارة، عكس رغبة إدارة دجلة التي أبدت جاهزيتها للتعاقد مع اللاعب بصفة نهائية خلال الموسم المقبل.


ورفض اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لدجلة، أيضًا فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب اقتراب الموسم من بدايته واعتماده سيكون على اللاعبين المتاحة داخل الفريق حاليًا، خاصةً بعد أن قام بتحفيظ طريقته التدريبية خلال المباريات الودية الأخيرة.


وكان وادي دجلة، حقق فوزًا مساء أمس على نجوم المستقبل، بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت من ثلاثة أشواط استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

المزيد عن: عمر الوحش دجلة الدوري المصري الاسماعيلي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 2:00:01 PM