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بدء أعمال الدورة الـ 27 للجنة المنظمات العربية بالمجلس الاقتصادي

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:32 م
بدء أعمال الدورة الـ 27 للجنة المنظمات العربية بالمجلس الاقتصادي
أرشيفية
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أ ش أ
 
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 27 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والامانة العامة للجامعة العربية.  

وصرح المستشار اول محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ، بأن الاجتماع يناقش على مدى خمسة ايام عددا من البنود ، أهمها الموازنات والخطط والبرامج للمنظمات العربية المتخصصة للعامين 2018-2019. 

وأفاد المستشار خير في تصريح اليوم على هامش الاجتماع ، ان الاجتماع يناقش أيضا تعديل اتفاقيات الانشاء للمنظمات العربية المتخصصة بما يتوافق مع الانظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك. 

وأشار الى انه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة للجامعة في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة وأيضا مناقشة البرنامج الالي المحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة . 

ومن المقرر ان ترفع هذه الدورة توصياتها للدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها في سبتمبر المقبل . 

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