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برلماني روسي: تعاون التحالف الدولي مع قواتنا سيحقن دماء المدنيين في سوريا

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:33 م
برلماني روسي: تعاون التحالف الدولي مع قواتنا سيحقن دماء المدنيين في سوريا
مقاتلات التحالف الدولي - أرشيفية
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وكالات
 

اعتبر عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد فرانز كلينتسفيتش للصحفيين اليوم، أن العالم بعد قمة هلسنكي ينتظر أن تتعاون واشنطن وحلفاؤها في سوريا مع الجيش الروسي حقنا لدماء المدنيين.

 

وأضاف: "لا أفضل الجزم بأن التحالف الدولي يتعمد قصف المدنيين في شرقي سوريا، وفي حال التعليق على الأمر سيؤكد، أن طياريه أخطؤوا الهدف وسيعتذر كالعادة، ولكن وفي كافة الأحوال يبقى ذلك، إشارة مقلقة".

 

وشدد على أن تجنب مثل هذه الأخطاء المأساوية، لا يتطلب الجهد الكبير من الولايات المتحدة، إذ يكفي قيام تعاون وثيق مع العسكريين الروس في سوريا وتبادل المعلومات معهم بشكل مستمر وحقيقي.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "سانا" السورية بأن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي قصفت مساء السبت بلدة السوسة بالقرب من مدينة البوكمال شرقي البلاد وقتلت العديد من المدنيين.

 

المزيد عن: سوريا روسيا حقن دماء المدنيين برلماني روسي التحالف الدولي
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