إنهاء وتنفيذ 26 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلية 6.9 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، موضحاً أنه تم ويجرى تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 2.977 مليار جنيه لخدمة 3.8 مليون نسمة، و12 مشروعاً للصرف الصحى، بتكلفة 3.923 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة.





وخلال الاجتماع، أعلن اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم في محافظة أسيوط تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع طاقة محطة مياه التشيكى، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، لخدمة 250 ألف نسمة، وجار تسليم محطة مياه ديروط، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 385 مليون جنيه، لخدمة 460 ألف نسمة، كما يتم تنفيذ 3 محطات إزالة الحديد والمنجنيز، بطاقة 21 ألف م3/يوم، بتكلفة 32 مليون جنيه، لخدمة 25 ألف نسمة، بجانب دخول محطة مياه الوليدية، الخدمة منتصف مايو الماضى، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 230 مليون جنيه، لخدمة 270 ألف نسمة، موضحاً أن هذه المشروعات تضم شبكات بإجمالى أطوال 153 كم لخدمة مدينة ديروط، و41 قرية بمركز ديروط، وخدمة منطقة الوليدية، و9 قرى شمال مركز أسيوط، وكذا زيادة التصرفات والضغوط بمدينة أسيوط من خلال محطة مرشحة التشيكى.





وأضاف اللواء سيد العشرى: تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب ودخلت الخدمة، وتشمل محطة مياه القوصية، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 320 مليون جنيه، لخدمة 370 ألف نسمة، ومحطة مياه منفلوط، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 280 مليون جنيه، لخدمة 420 ألف نسمة، ومحطة مياه ابنوب والفتح، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه، لخدمة 560 ألف نسمة، ومحطة مياه توسعات نزلة عبد اللاه، بطاقة 102 ألف م3/يوم، بتكلفة 135 مليون جنيه، لخدمة 450 ألف نسمة، ومحطة مياه أبو تيج، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 170 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة، ومحطة مياه البدارى وساحل سليم، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 325 مليون جنيه، لخدمة 217 ألف نسمة، ومحطة مياه صدفا والغنايم، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 260 مليون جنيه، لخدمة 270 ألف نسمة، وإحلال وتجديد محطة مياه أسيوط القديمة (الألمانى)، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة، و11 وحدة مياه مرشحة نقالى، بطاقة 28 ألف م3/يوم، بتكلفة 30 مليون جنيه، لخدمة 120 ألف نسمة، و13 وحدة إزالة حديد ومنجنيز، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 130 مليون جنيه، لخدمة 125 ألف نسمة.





وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى بمحافظة أسيوط، أشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه يتم إجراء تجارب التشغيل لمشروع صرف صحي ابنوب والفتح، بتكلفة 858 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي صدفا والغنايم، بتكلفة 305 ملايين جنيه، لخدمة 130 ألف نسمة، ويجرى تنفيذ مشروع صرف صحي ديروط، بتكلفة 620 مليون جنيه، لخدمة 250 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى البدارى وساحل سليم، بتكلفة 195 مليون جنيه، لخدمة 120 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى ابو تيج (المعالجة الثلاثية)، بتكلفة 35 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية 2018.





وأضاف: جار أيضاً تنفيذ مشروع صرف صحي منفلوط، بتكلفة 560 مليون جنيه، لخدمة 200 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى خط السيب والمعالجة الثلاثية بالقوصية، بتكلفة 370 مليون جنيه، لخدمة 250 ألف نسمة، ومشروع محطة معالجة عرب المدابغ الجديدة، بتكلفة 350 مليون جنيه، لخدمة 420 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية 2019.





وأوضح اللواء سيد العشرى أنه يتم توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 قرية بالمحافظة، وهى (نزة قرار – بنى مجد – سراوة – بنى رافع – العتامنة – العذية – جحدم، بمركز منفلوط، والصبحة – بنى هلال – بنى صالح – نزالى جانوب – المنشأة الصغرى – منشأة خشبة – التتالية، بمركز القوصية، والزرابى – دكران – البلايزة – ابوخرس – النخيلة، بمركز ابوتيج، والعونا – الخوالد – بويط – الشامية، بمركز ساحل سليم، وبنى مر، بمركز الفتح)، مشيراً إلى أنه بنهاية العام المالى الحالى 2019/2018 ستبلغ نسبة سكان القرى المخدومين بالصرف الصحى 22 % (35 قرية)، ومن المستهدف توصيل خدمات الصرف الصحى لـ36 قرية خلال السنوات الـ4 القادمة، لتبلغ نسبة سكان القرى المخدومين بالصرف الصحى إلى 60 %.





وقال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد: تتضمن الخطة الاستثمارية (2017-2037)، تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، وهى، استكمال إعادة تأهيل 2 محطة مرشحة كبرى، بطاقة تصميمية 69 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 275 مليون جنيه، وإعادة تأهيل 4 محطات مرشحة كبرى، بطاقة تصميمية 225 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 400 مليون جنيه، وتنفيذ 4 محطات مرشحة كبرى (مرحلة أولى)، بطاقة تصميمية 190 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 1140 مليون جنيه، وتنفيذ 6 محطات مرشحة كبرى (مرحلة ثانية)، بطاقة تصميمية 294 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 1764 مليون جنيه، وتنفيذ 2 محطة مرشحة مدمجة، بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 63 مليون جنيه، وتنفيذ 33 وحدة معالجة حديد ومنجنيز جديدة، بطاقة تصميمية 200 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 990 مليون جنيه، وتنفيذ 12 وحدة إذابة الأملاح الذائبة والعسر، بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 420 مليون جنيه، وتنفيذ 4 محطات مرشحة كبرى (مرحلة أولى)، بطاقة تصميمية 259 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 1554 مليون جنيه، وتنفيذ 2 محطة مرشحة كبرى (مرحلة ثانية)، بطاقة تصميمية 86 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 518.4 مليون جنيه، وتنفيذ محطة مرشحة كبرى (مرحلة ثالثة)، بطاقة تصميمية 43 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية مطلوبة 259.2 مليون جنيه.





وأضاف: تتضمن الخطة أيضاً تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحى، وتشمل، استكمال إعادة تأهيل محطتى معالجة صرف صحي، واستكمال تنفيذ 10 محطات معالجة صرف صحي مرحلة أولى، واستكمال تنفيذ مشروعات (السيب النهائي) لـ7 محطات معالجة صرف صحي، وتنفيذ 13 محطة معالجة صرف صحي (مرحلة أولى)، وتنفيذ توسعات لمحطتى معالجة صرف صحي، واستكمال تنفيذ مشروعات شبكات وروافع صرف صحي لـ7 مدن، و101 قرية، وتنفيذ مشروعات شبكات وروافع صرف صحي لـ132 قرية محرومة، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي وتوسعات جديدة لـ10 محطات معالجة صرف صحي.







