الووشو كونغ فو يصل للجزائر للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

وصلت بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو لدولة الجزائر للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية للشباب والتي ستنطلق بعد غدا الاثنين الموافق 23 يوليو وتستمر حتي يوم السبت الموافق 28 يوليو.





ويترأس بعثة منتخب مصر العميد محمد عاشور رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للووشو كونغ ووائل أبو هيسة عضو مجلس الادارة وتضم البعثة الجهاز الفني للفريق بقيادة احمد شعبان مدرب الساندا واحمد مبروك مدرب الاساليب .





12 لاعبًا ولاعبة يمثل فريق الساندا كريم خيري اسماعيل وزن 48 كيلو وعبدالله احمد عيد وزن 52 كيلو وشادي هشام حامد وزن 56 كيلو وزياد محمد فوزي 56 كيلو وحمدي عصام حمدي وزن 60 كيلو ومي احمد شعبان وزن 60 كيلو وعايدة سمير سعد وزن 52 كيلو.





ويمثل فريق الاساليب احمد محمد سميح ومحمود احمد علوان وسارة صلاح محمد وميار ممدوح محمد .





يذكر أن منتخب الشباب للووشو كونغ قد حقق إنجازًا كبيرًا بالحصول علي المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم التي اقيمت بالبرازيل حيث عادت بعثة منتخب مصر امس للقاهرة وشهد مطار القاهرة استقبال اسطوري للفريق.



