رئيس الأركان الإيرانى: ترامب يحرض البنتاجون على شن حرب ضد طهران منذ اليوم الأول

قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقرى، الأحد، إنّ إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سعت منذ اليوم الأول لطلب التدخل العسكرى فى إيران.





وأضاف باقرى، أنّه رغم عدم تلويح البيت الأبيض بشكل مباشر بشنّ حرب ضد إيران، إلاّ أنّ المعلومات الموثوقة التي حصل عليها تؤكد سعيهم الحثيث لذلك.





وحدّد باقرى، أنّه خلال عام ونصف من إدارة ترامب للولايات المتحدة، حاول أن يقنع المسؤولين بوزارة الدفاع "البنتاجون" للمساعدة فى تعزيز التدخل العسكرى في إيران.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" الإيرانية، فقد حذّرت القيادة الإيرانية العليا من أنّه إذا ما حاولت واشنطن تحدّى طهران من خلال شنّ هجوم عسكرى، فإنّ جهودها ستفشل فشلاً ذريعاً.

وفى هذا الصدد، أضاف أنّ الأمة الإيرانية لن تسمح لأية دولة بمحاولة الاعتداء عليها، وستهزم وتطرد الغزاة الأجانب، كما فعلت مع الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، على حد قوله.