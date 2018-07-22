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تفاصيل جلسة "جروس" مع حمدي النقاز

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:28 م
تفاصيل جلسة جروس مع حمدي النقاز
حمدي النقاز
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هاني عصام
 

عقد السويسر كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق وذلك بنهايه التدريب الذي أقيم على ملعب النادي.

 

وتحدث جروس مع حمدي النقاز عن بعض الأمور الفنية كذلك وجه له بعض النصائح والتعليمات تمهيدا لتنفيذها في الفترة المقبلة.

 

ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم بالتجمع الخامس استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري.

 

المزيد عن: حمدي النقاز جروس الزمالك الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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