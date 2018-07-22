اليوم.. أحمد جمال يزين المسرح الروماني ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي

تتواصل فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي لهذا العام برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث يحيي المطرب الشاب أحمد جمال وفرقتة الموسيقة حفل فى الثامنة مساء اليوم الأحد 22 يوليو على المسرح الروماني.





يتضمن برنامج الحفل كوكبة مختارة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التراثية والمعاصرة منها أهواك ، ماتفوتنيش أنا وحدي ، أمانة عليك ، فقدتك ، إلى جانب مجموعة من أغانيه الخاصة منها: آخر ميعاد ، إضحكى ، دير بالك ، يلا نعيش ، خط الحياة ، اللى يقولك بحبك ، وموال إسألو كتاب التاريخ .





الجدير بالذكر أن المطرب الشاب أحمد جمال ولد عام 1988 وتخرج من كلية الصيدلة , مارس الفن كهواية منذ سن العاشرة وإستمر فى خوض العديد من المسابقات الجامعية فى الغناء حتى حاز على انتباه كبار الملحنين مثل عمار الشريعى , هانى مهنى ومحمد الحلو , جاءت إنطلاقته الحقيقية على الساحة الفنية عقب إشتراكه بأحد برامج إكتشاف المواهب ووصوله للحلقة النهائية , أصدر ألبومه الأول " يلا نعيش " عام 2015 وقام بتلحين معظم أعماله التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا كما شارك مؤخرا فى العديد من الحفلات التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية.