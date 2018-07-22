هذا ما يجب عليك فعله لتوفير استهلاك الوقود

أوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني بأنه يجب فحص ضغط هواء إطار السيارة في الحالة الباردة؛ وفقًا لما نصت عليه الشركة المنتجة والعبارات المكتوبة خلف غطاء خزان الوقود.





كما أكدت على أن المسافات، التي تقل عن 10 كلم، من الممكن أن تعمل على رفع درجة حرارة الإطار، وبالتالي رفع القيمة، لذا ينصح خبراء الهيئة بزيادة الضغط من 0.1 إلى 0.3 بار تقريبا عن القيمة الموصي بها.





وبشكل عام لا يمثل زيادة ضغط الهواء بمقدار 2.0 إلى 3.0 بار أي ضرر؛ لأن قيم الشركة المنتجة تمثل عادة قيم ضغط هواء مريحة.





وفي الوقت ذاته يحذر الخبراء من ضغط الهواء المنخفض؛ حيث يؤثر انخفاضه بمقدار 2.0 بار في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5% تقريبا.





ويهدد نقص الضغط بمقدار 5.0 بار ليس فقط بزيادة استهلاك الوقود بمقدار لتر/100 كلم، ولكن أيضا سلامة الركاب على السرعات العالية.



