غادة والى تهنئ منتخب مصر لحصولة على الميدالية البرونزية في الاولمبياد الخاص

هنأت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المنتخب المصرى بمناسبة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم لكرة القدم للاولمبياد الخاص (ذوى الإعاقة الذهنية).





وأشادت والى بالروح القتالية وحماس المنتخب المصرى ما أدى لحصوله على تشجيع مذهل من جميع الجنسيات لمنتخب مصر وأثنت على الأداء الرائع لمنتخبنا وهو ما نتج عنه تصدر مجموعتنا بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وهى الفوز علي كوريا 3 - صفر والفوز على الهند 4 - صفر، وكذلك الفوز على المكسيك 5 - 1

من جانبها، تقدمت البعثة بخالص الشكر لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمهم للفريق ورعايتهم لذوى الإعاقة الذهنية.

يشار إلى أن البطولة تقام بنظام الدمج حيث يتكون الفريق من 6 لاعبات من ذوى الإعاقة الذهنية و5 لاعبات بدون إعاقة.