ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غادة والى تهنئ منتخب مصر لحصولة على الميدالية البرونزية في الاولمبياد الخاص

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:26 م
غادة والى تهنئ منتخب مصر لحصولة على الميدالية البرونزية في الاولمبياد الخاص
طباعة
الفجر الرياضي
 
هنأت  غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المنتخب المصرى بمناسبة حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم لكرة القدم للاولمبياد الخاص (ذوى الإعاقة الذهنية). 

وأشادت والى بالروح القتالية وحماس المنتخب المصرى ما أدى لحصوله على تشجيع مذهل من جميع الجنسيات لمنتخب مصر وأثنت  على الأداء الرائع لمنتخبنا وهو ما نتج عنه تصدر مجموعتنا بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وهى الفوز علي كوريا 3 - صفر والفوز على الهند 4 - صفر، وكذلك الفوز على المكسيك 5 - 1 
 
من جانبها، تقدمت البعثة بخالص الشكر لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمهم للفريق ورعايتهم لذوى الإعاقة الذهنية.
 
يشار إلى أن البطولة تقام بنظام الدمج حيث يتكون الفريق من 6 لاعبات من ذوى الإعاقة الذهنية و5 لاعبات بدون إعاقة.
المزيد عن: ميدالية برونزية منتخب مصر غادة والي أوليمبياد الخاص
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
سان خوسيه إيرثكويكس - الولايات المتحدة الأمريكية
x
23:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
نادي الهلال - السعودية
x
17:00
نادي رادوملي - سلوفينيا
الإسماعيلي - مصر
x
18:00
النادي الصفاقسي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/22/2018 12:30:09 PM