"أوبل" تطلق نسخ "Active" لسياراتها بهذه الأسعار

كشفت شركة "أوبل" عن نسخ "Active" لسياراتها Corsa الصغيرة وAstra المدمجة وZafira الفان، وتتمتع النسخ الجديدة بالعديد من التجهيزات.





وتأتي الموديلات الجديدة من المقود الجلدي وسجاد القطيفة والجنوط المصنوعة من معدن خفيف ومكيف الهواء والزجاج الحراري ووظيفة تدفئة المقاعد الأمامية، فضلا عن نظام الملتيميديا.





وأشارت الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية إلى أن الموديل الخاص Active يعتمد على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الصف ومحدد السرعة وكشافات الضباب.



