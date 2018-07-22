"أوبل" تطلق نسخ "Active" لسياراتها بهذه الأسعار
الأحد 22/يوليه/2018 - 12:18 م
كشفت شركة "أوبل" عن نسخ "Active" لسياراتها Corsa الصغيرة وAstra المدمجة وZafira الفان، وتتمتع النسخ الجديدة بالعديد من التجهيزات.
وتأتي الموديلات الجديدة من المقود الجلدي وسجاد القطيفة والجنوط المصنوعة من معدن خفيف ومكيف الهواء والزجاج الحراري ووظيفة تدفئة المقاعد الأمامية، فضلا عن نظام الملتيميديا.
وأشارت الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية إلى أن الموديل الخاص Active يعتمد على باقة موسعة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الصف ومحدد السرعة وكشافات الضباب.
وتتوفر نسخ Active بسعر يبدأ من 15 ألف و 360 يورو (اي ماي يعادل 315 ألف جنيه مصري تقريباً) للطراز Corsa ، و21 ألف و 545 يورو(اي ما يعادل 450 ألف جنيه مصري تقريباً) للطراز Astra ، و 29 ألف و150 يورو (اي ما يعادل 610 ألف جنيه مصري تقريباً) للطراز Zafira.
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