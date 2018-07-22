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أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-7- 2018 في محافظة المنيا

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:20 م
أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-7- 2018 في محافظة المنيا
أسماك
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احمد الخميسى
 
رصدت "الفجر" في محافظة المنيا، أسعار الأسماك، اليوم الاحد بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق محافظة المنيا.

حيث شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في بعض الأسعار، بالمقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير نحو 36 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا، وسجل سعر السمك الحوت 27 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 20 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 39 جنيهًا.
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