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شركة تركية تنفى بناء السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:14 م
شركة تركية تنفى بناء السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة
القدس المحتلة
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خاطر عبادة
 

رفضت شركة تركية، تقارير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، حول تورطها فى بناء السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة.

 

وفى بيان لها وفقاً لوكالة الأناضول، قالت شركة "ليماك القابضة" إنّها لن تشارك "بالتأكيد" فى مشروع بناء سفارة الولايات المتحدة فى القدس، مضيفة أنّ تلك المعلومات لا تعكس الحقيقة".

 

كما أشار البيان إلى أنّ شركة ليماك القابضة تعمل مع شركة ديسبايلد ومقرها الولايات المتحدة منذ أكثر من 5 سنوات، وأكملت العديد من مشاريع وزارة الخارجية الأمريكية، منها بناء السفارات الأمريكية فى بغداد وبيروت ونيوزيلندا وبليز.

وأوضح البيان، أنّه "عندما جاءت قضية بناء السفارة الأمريكية فى القدس إلى جدول الأعمال، أبلغنا شركة ديسبيلد أننا لن نشارك كشريك فى هذا المشروع، ورفضنا العرض".

ووفقاً للوكالة التركية، أنّ شركة ديسبيلد أعلنت أيضاً أن "ليماك" لن تشارك فى هذا المشروع، وأوضحت أنها ستقوم بمفردها بمباشرة العمل.

 

 

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