أوائل خريجي الكليات العسكرية والجامعات المصرية يهدون السيسي هدية تذكارية

أهدى أوائل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، هدية تذكارية عبارة عن درع الكليات والمعاهد العسكرية.



وكذلك أهدى أوائل خريجي الجامعات المصرية، الرئيس السيسي هدية تذكارية عبارة عن درع الجامعات المصرية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رجال الدولة منهم المشير محمد حسين طنطاوي، والمستشار عدلي منصور، والدكتور كمال الجنزوري، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان، وعدد من الوزراء، حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.